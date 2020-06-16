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  3. Bakan Selçuk açıkladı: 12 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk açıkladı: 12 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk açıkladı: 12 ilaç geri ödeme listesine alındı


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