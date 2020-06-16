Bakan Selçuk açıkladı: 12 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

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Geri ödeme listesi nedir? | Geri ödeme listesine alınan ilaçlar nelerdir?