Bakan Selçuk açıkladı: 12 ilaç geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3’ü kalp, 2’si pulmoner hipertansiyon ilacı olmak üzere 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
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Geri ödeme listesi nedir? | Geri ödeme listesine alınan ilaçlar nelerdir?
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