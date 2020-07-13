Bakan Selçuk açıkladı! LGS'nin açıklanacağı tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 16 Temmuz'da açılacağını bildirerek hiçbir sorunun iptal olmadığını söyledi.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler aynı gün içinde tercih işlemlerine başlayabilecek."
Ayrıntılar gelecek...
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