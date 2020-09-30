Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapacağız” dedi.

Selçuk, banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak vatandaşlara ödenecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Ücretsiz izne çıkartılan kişilerin nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işveren tarafından yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesindeki https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. İşsizlik maaşından yararlanamayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.