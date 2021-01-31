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Bakan Selçuk açıkladı! O ödemelerin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin 5 Şubat'ta vatandaşların hesaplarında olacağı bilgisini verdi.

Bakan Selçuk açıkladı! O ödemelerin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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