Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin önemine değinilerek bir an önce çocukların okula dönmesi için gerekli tüm çabanın gösterildiği söylendi.

Bakan Selçuk açıklamasında,

"Bizim açımızdan aslolan yüzyüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

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