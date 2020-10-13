Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!Bünyamin Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bünyamin Balcı hangi takımlarda oynadı?MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Zamanında yapılmasından yanayızDevran İskender kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram adresi ne?Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? SBK Holding kurucusu kimdir?Ukrayna - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölüm izle!Bir dolar kaç TL ? Bir euro kaç TL? 13 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araç fiyatları neden bu kadar yüksek?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!

Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yüz yüze eğitimden mahrum kalmaması için çaba gösterileceği vurgulanarak 'Bizim için aslolan yüz üyze eğitimdir' ifadeleri kullanıldı.

Bakan Selçuk açıkladı: Aslolan yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin önemine değinilerek bir an önce çocukların okula dönmesi için gerekli tüm çabanın gösterildiği söylendi.

Bakan Selçuk açıklamasında,

"Bizim açımızdan aslolan yüzyüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi. 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT