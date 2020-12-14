Yerli aşıda son dakika gelişmesi: Faz - 1 çalışmaları tamamlandıÜnlü oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oldu!Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı | Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü şoför alımı başvuru şartları neler?Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Prof. Dr. Şen açıkladı!Fatmagül'ün Suçu Ne neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne neden kaldırıldı?EBA TV 14-20 Aralık yayın akışı | 14-18 Aralık EBA ders programı | EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ekranıKasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Son dakika |İzmir Valisi Köşger, 2 kişinin selde kaybolmasına ilişkin konuştuElif Ada İbo Show'a katıldı! Annesi Ayşegül Yıldız kızı hakkında gelen yorumlara isyan etti!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesaplara yatacak!

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesaplara yatacak!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesaplara yatacak!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2'şer taksitte ödendiğini belirtti.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesaplara yatacak!

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DÖRDÜNCÜ ÖDEME BUGÜN HESAPLARDA

Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak, ikinci taksit ise 22 Mayıs tarihinde ödenmişti.

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesaplara yatacak!

Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü de 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT