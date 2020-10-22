Bakan Selçuk duyurdu: Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocukları için yardım ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yapılacak eğitim ve öğretim yardımı ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin yıllık yardım miktarlar hakkında bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim görenler öğrencilerimiz için 2.317 TL, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3.475 TL ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4.634 lira ödeme gerçekleştireceğiz” dedi.

MÜRACAATA GEREK KALMAKSIZIN ÖDEME YAPILACAK

Bu kapsamda SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.