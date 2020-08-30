Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı!

Sosyal medya hesabında EBA canlı ders programını paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere de seslendi.

"BU ÜLKENİN SİZE, ÇABANIZA VE ENERJİNİZE İHTİYACI VAR"

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Bakan Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.