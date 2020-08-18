Bakan Selçuk MEB Asistan'ı tanıttı: Dünyada ilk!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bugün yapılan MEB Asistan Tanıtım Toplantısı'nın ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamalarda bulundu. Dünyanın farklı ve özel bir dönemden geçtiğini ifade eden Selçuk, bu zor zamanlara uyum sağlayabilmenin, toplumların kabiliyetini yansıttığını belirtti. Bu süreçte yapılan MEB Asistan'ın bakanlık hakkında sorulan tüm soruları yanıtlayabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde yapılanların da MEB'in bu sürece ne kadar kolay uyum sağladığının bir kanıtı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin imkanları ve mühendisleri tarafından geliştirilen #MEBAsistan #EBAAsistan mevcut konuşma hacmiyle dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasına girdi. 4 fazlı yol haritamızda sırada ses, farklı platformlarla ve dillerle entegrasyon var. Çok yakında... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 18, 2020

"8-10 YILLIK SÜREÇLER 8 -10 AYDA TAMAMLANABİLİYOR"

Değişen dünya düzeninde dijitalleşmeye vurgu yapan Selçuk, bu düzenin gelecek zaman planlarını da öne çektiğini belirterek"İş yapış biçimlerinin bütün dünyada değişiyor olması, özellikle kamu kurumlarında ve özellikle eğitimde yeniden ele alınması gereken bir husus. Dünyanın hemen her yerinde dijitalleşme adına on yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş aslında 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılması muhtemel denilen şeyler, 8-10 aylık bir süre içerisinde yapılacak noktaya geliyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız, bu konularda öncü olmamız şart. 2023 Eğitim Vizyonu'nun iki yıl önceki dokümanına bakarsanız, bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz. 'Yeni normal' denilen kavramın aslında 2023 Eğitim Vizyonu ile eğitimsel olarak ifade edildiğini de görme imkanımız olabilir." ifadelerini kullandı.

Bakanlığımız makineleri de eğitiyor. #MEBAsistan #EBAAsistan makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerinin yardımıyla tasarladık. Kullanımı kolay. Konuşma dilinde yöneltilen sorgulamalarınıza hızlı dönüşler yaparak sorularınıza alternatifleriyle cevap verebiliyor. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 18, 2020

KAMUOYUNDA İLK

Dijital dönüşüm çalışmalarının MEB Asistan ile devam edeceğinin ve geliştirileceğinin altını çizen Selçuk, uygulamanın bu kadar yoğun ilgiyle karşılanmasını değerlendirerek, "Önümüzdeki dönemde, aylarda da çok farklı konularda ve alanlarda da yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli uygulamaların giderek hızlandığını göreceksiniz. Bunun örneklerini çok sık olarak yaşamaya başlayacağız. Türkiye'nin dünya çapında rekor denilebilecek sayılarla toplumun buna uyum göstermesi açısından da son derece önemli bir çalışma. Kamuda ilk olması ayrı bir önem taşıyor. Bu kadar büyük bir potansiyeli olan 18 milyon civarında öğrencisi, 1 milyondan fazla öğretmeni, velilerin söz konusu olduğu bir kamuoyunda bu kadar ilgi görmesinin de ayrı bir önemi var." şeklinde konuştu..

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK

MEB Asistan'ın bakanlığa yöneltilen tüm sorulara cevap verme niteliğinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, birkaç hafta önce uygulamayı test etmek amacıyla okulların ne zaman açılacağını sorduğunu, fakat cevabı paylaşmayacağını duyurdu."Çocukların geleceğe ilişkin farkındalıklarının geliştirmek, velilerin, etkileşim biçimini ve iletişim dilini dönüştürmek, öğretmenlerin dilini de bir şekilde yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız." açıklamasını yapan Selçuk, tüm dünyada örnek niteliği taşıyan bu robotlarla, eğitim sistemleriyle ilgili şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlar, öğretmen görüşmesi, ders tekrarı ve çok sayıda konuda soruları yanıt bulma imkanının da gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yöndeki çalışmaların eğitimde, teori ile pratik arasındaki uçurumu sildiğini belirten Selçuk, sanal robotların, sanal asistanların ve sohbet robotlarının eğitimde kullanımına dair çalışmaların farklı şehirlerde de farklı ekiplerle yürütüldüğünü, kendilerine yapay zeka zümresi adını veren 10 farklı ilden öğretmenlerin, yapay zeka uzmanlarının, akademisyenlerin bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu ekibin de çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirmesinin ardından, "Bakanlık olarak yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuğumuzun yeni bir kilometre taşındayız. Bu çalışmaları, sınıfın içinde de göreceksiniz. Geçtiğimiz aylarda, yoğun bir şekilde akademik destek yazılımıyla sınavlara hazırlık konusunda da dünyadaki öncü ülkelerden birisi olarak eğitimde yapay zekanın, derslere hazırlanmada yapay zekanın nasıl kullanılacağını 1 milyondan fazla öğrencinin dahil olduğu bir sistemde günlük olarak yoğun bir kullanımın nasıl mümkün olacağını da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK VE GENÇLERİN DİKKATİ YAPAY ZEKADA

Yatayda ve dikeyde eğitimin birçok bileşeninin yapay zeka temelli olarak nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyduklarını ve kendilerinin aynı zamanda MEB'in 2020-2040 yapay zeka strateji dokümanı üzerinde çalıştıklarını anlatan Selçuk, robotik kodlama, bilişimsel algoritmik düşünme gibi transdisipliner odaklı birçok eğitim başlığının da yapay zeka ekosistemi içerisinde ele alındığını ifade eden Bakan Selçuk, TÜBİTAK 2020 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri finalinde bulunduğunun altını çizerek finalde ödül alan projelerin neredeyse tamamının yapay zeka içerikli olmasının çocukların, gençlerin dikkatlerinin nereye doğru yoğunlaştırdıklarını gösterdiğini vurguladı.

Projedeki robotların bakanlığın konularıyla ilgili sorulara daha akıllı yanıtları üretebilmesinin önünün açılmış olduğunu belirten Selçuk, "Sürekli öğrenen bir mekanizmadan da söz etmiş oluyoruz. Bizim açımızdan mutluluk verici. Sonraki süreçlerimiz hakkında da fikir verici bir çalışmayı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz." sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

Açıklamasının ardından MEB Asistan ile kısa bir süre sohbet eden ve sistemin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak anlatan Selçuk'tan MEB Asistan'a "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yöneltmesini isteyen basın mensuplarına bakanın cevabı gülümsemek oldu. .

Basın mensuplarından birinin "MEB Asistan basın mensuplarının sorularına da yanıt veriyor mu?" sorusu üzerine Selçuk, "Günlük olarak buradan çıkışta da kullanabilirsiniz. Basın mensubuysanız yanıt yok diye bir şey yok." dedi.

"21 Eylül'de okullar nasıl açılacak?" sorusuna, "Yapay zeka dururken, bana sormanıza gerek yok." yanıtını veren Selçuk, MEB Asistan'a "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yönelterek sistemden okulların 31 Ağustos'ta açılacağı ve yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı yanıtını aldı.

Ziya Selçuk, MEB Asistan'a ilişkin, "Kamuda ilk kez, Milli Eğitim Bakanlığında dünya çapında nicel bir perspektifle yapılıyor olması da çok kıymetli. Destekleyen kuruluşumuza, emek verenlere teşekkür ediyorum." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.