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  3. Bakan Selçuk'tan ders kitapları hakkında açıklama: 146 milyon ders kitabı sizleri bekliyor

Bakan Selçuk'tan ders kitapları hakkında açıklama: 146 milyon ders kitabı sizleri bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda  sizleri ve velilerimizi bekliyor. '' dedi.

Bakan Selçuk'tan ders kitapları hakkında açıklama: 146 milyon ders kitabı sizleri bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini uzaktan online olarak görüyor. Bu süreçte ders kitaplarına ihtiyaç doğması halinde öğrencilerin kitaplarını okullarından alabilecekleri belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, ''Sevgili Öğrenciler, Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda  sizleri ve velilerimizi bekliyor. Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

 

 

MEB 2020-2021 TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020, kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Yüz yüze eğitim de 21 Eylül'de başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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