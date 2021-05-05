Bakan Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım: Geriye kalan her şeyi dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah...

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Hıdırellez çizimine yer veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, paylaşımı üzerinden dikkat çeken bir mesaj verdi.

Herkesin aşılandığı, güneşli ve sağlıklı günlerin olduğu bir dönemi düşlediğini vurgulayan Bakan Selçuk, okulların açık ve çocukların okul bahçelerinde olduğu güzel günleri dilediğini ifade etti.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim Hıdırellez çizimim:) Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık, çocuklarımız okul bahçelerinde... Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah..."