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Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için, maskelerin sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.

 

 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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