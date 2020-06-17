Bakan Selçuk'tan LGS'ye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık. Sosyal mesafeyi korumak adına tüm tedbirleri aldık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı:

Geçtiğimiz yıl LGS’de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139’a, salon sayısını 111 bin 918’e çıkardık. Sosyal mesafeyi korumak adına tüm tedbirleri aldık. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 17, 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 20 Haziran'a ertelenen sınavda maske kullanımına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, paylaşımında "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerine yer vermişti.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2020 ?

2020 Liselere Giriş Sınavı'nın tarihi, koronavirüs tedbirlerince 20 Haziran'a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.