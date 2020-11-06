Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybettiAdana'da kaçak 34 hükümlüler yakalandıTimur Selçuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Timur Selçuk neden öldü?Kardeş kavgasını ayırmak isterken canından oluyordu!Eylül Yağlıkara cinayetinde karar verildi!Bu hafta vizyona girecek filmlerFutbolda şike davasında 19 sanığa beraat kararı!Bakan Kurum'dan İzmir'deki vatandaşlara çağrı : Binası az hasarlı ve hasarsız olan evlerine girebilirlerAntalya'da hazine arazisindeki lüks butik otele ikinci şok!KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? Kimler girebilir?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Bakan Selçuk'tan milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Bakan Selçuk'tan milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde katıldı. Bakan Selçuk, Kasım ayı içerisinde başlaması planlanan 2021 yılı asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak," Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT