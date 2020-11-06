Bakan Selçuk'tan milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde katıldı. Bakan Selçuk, Kasım ayı içerisinde başlaması planlanan 2021 yılı asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak," Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

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