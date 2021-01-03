Bakan Selçuk'tan SMA tedavisine ilişkin flaş açıklama!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SMA tedavisine ilişkin yaptığı açıklamada "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."