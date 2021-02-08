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Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

 ''15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.

Öğrenme kayıplarını araştırıyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı paylaşacağız. EBA bir çeşit okul olarak hayatımızda yer alıyor. Hedefimiz canlı dersleri hem nitelik hem nicelik olarak artırmak. Şimdiye kadar tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık.

EBA TV öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hepimiz eksiklerimizin ihtiyaçların farkına vardık. Uzaktan eğitim salgın ortadan kalsa bile devam edecek. Öğretmenlerimiz bireysel gelişim konusunda azim gösterdi.''.

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