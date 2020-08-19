Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katıldı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları :

Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.

Dezenfektan ve maske konusunda endişemiz yok.

Olası tüm ihtimallere karşı hazırlığımız tam.

Toplumun tamamından destek bekliyoruz.

Uzaktan eğitimle ilgili toplantımız olacak.

Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olacak.

Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz.

Temassız oyunlar kitapçığı hazırladık.

Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.

Çocuklarımızı mağdur etmeyiz.

Veli ve okul görevlileri HES koduyla denetlenecek.

Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz

ayrıntılar gelecek...