KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye'ye 2,4 milyar dolarlık dev destek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada deprem bölgesine Avrupa Konseyi Kalkınma, Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi.
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