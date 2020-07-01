Bakan Soylu acı haberi verdi! Van'da göçmenlerin bulunduğu tekne battı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da göçmenlerin bulunduğu teknenin batmasına ilişkin olarak,"6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede 50-65 kaçak göçmen olduğu tespit edildi" dedi.

Bakan Soylu olayla ilişkin olarak 11 kişinin de gözaltına, ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

NE OLMUŞTU?

27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan ve karadan arama tarama faaliyeti başlatılmıştı. Yürütülen arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana bulunan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin cesedi Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.