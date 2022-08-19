Bakan Soylu açık ve net aktardı! 2023 seçimlerinde kaç Suriyeli oy kullanabilecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, önemli açıklamalara da yer verdi. Özellikle vatandaşın merak ettiği soruları yanıtlayan Soylu, sığınmacıların ülkelerine dönmelerine ilişkin, "Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, o insanların karşı karşıya kaldığı süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Ama bu insanlar kendi memleketlerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı bölgelere mi dönebilirler?" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜME TERK EDEMEYİZ"

"Şam ile istihbarat birimleri arasında temas var. Siyasi bir temasın, Suriye politikasında bir kırılma ya da eksen değişikliği şeklinde yorumlanmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruya Bakan Soylu insani sorumluluğa dikkat çekerek, "Bu işin, bu meselenin bu noktaya gelmesinden önce böyle bir değerlendirme yapmak, kimin hangi seviyede yaklaşabileceği, hangi adımları atabileceğini görmeden böyle bir değerlendirme yapmak bugün itibarıyla çok kolay değildir, erkendir. Onun ötesinde bizim sorumluluklarımız var, insani sorumluklarımız, komşuluk sorumluklarımız var. Biz o insanları ölüme itemeyiz, ölüme terk edemeyiz." cevabını verdi.

Bakan Soylu, "Ankara-Şam arasında bir temas niyeti ortaya koyulunca Suriye'nin kuzeyinde birtakım provokatif olaylar yaşandı. Benzer bir durumun, bu süreç başlar ve ilerlerse Türkiye içerisinde de yaşanabilme riskini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu ise "Biz o bölgeyi avucumuzun içi gibi biliyoruz. Kim ne yapıyor, kimin eli kimin cebinde, kimin hangi provokatif eylemi yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Hem MİT'in hem Emniyet ve Jandarma'nın hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki bilgisi en üst düzeyde." şeklinde yanıtladı.

SURİYELİ SEÇMEN SAYISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısına ilişkin, "Suriyeli seçmen sayısı şu an 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini, 92 bini çocuk, reşit değil yani. Geri kalanı 120 bini de 60 küsur bini erkek 55 küsur bini kadın bu kadar." bilgisini paylaştı.

Soylu, yaptıkları araştırmalara göre, Suriyeli sığınmacıların yüzde 70'inin ülkelerine dönmek istediklerini belirttiklerini aktardı.