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  3. Bakan Soylu açıkladı! PKK-YPG'ye Azez'de büyük darbe

Bakan Soylu açıkladı! PKK-YPG'ye Azez'de büyük darbe

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıkladı! PKK-YPG'ye Azez'de büyük darbe

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklama ile Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu ve 200 adet tetikleme kapsülünün ele geçirildiğini duyurdu.

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçlerine ait noktalara ve sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürülmeye çalışılan çok miktarda silah ve bomba malzemesi 27 Mart Cumartesi günü Suriye/Azez'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

2 SURİYELİ ŞAHIS YAKALANDI

Operasyonda 2 Suriyeli şahıs yakaalndı. Operasyonda, şahısların bulunduğu kamyonda yapılan aramada;

2 adet TOW Füzesi,
24 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
1 adet Keskin Nişancı Tüfeği,
2 adet Doçka silah namlusu,
200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadelerinde, malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını beyan etti.

Bakan Soylu açıkladı! PKK-YPG'ye Azez'de büyük darbe

Bakan Soylu açıkladı! PKK-YPG'ye Azez'de büyük darbe

Berkem Temizel
Gece Editörü
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