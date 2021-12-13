Bakan Soylu açıklamıştı! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) skandal bitmiyor! Polisin katilini işe almışlar

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel alımlarına dikkat çekerek, Ekrem İmamaoğlu döneminde 33 bin kişinin işe alındığını belirterek," Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" ifadelerini kullanmıştı. Bu kişilerin kim olduğu kamuoyu tarafından merak edilirken terör örgütü PKK ile iltisaklı 12 kişinin isimleri ortaya çıkarken DHKP-C ve MKP’li 5 kişinin daha ismine ulaşıldı.

POLİS MEMURUNUN ŞEHİT EDİLMESİ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Yeni Şafak'ın haberine göre İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de 24 Şubat 2020’de işe alınan Fırat D. , 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri’nin şehit edilmesine karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Fırat D.'nin 6 Ağustos 2015'te de tutuklandığı öğrenilirken Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu sırada 3-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli açlık grevi eylemlerine katıldığı ifade edildi.

Fırat D.’nin, ayrıca güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensubu Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015’te toplanan grup içerisinde bulundu ve gözaltına alındı.

Fırat D.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİNE KATILMIŞ

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görev alan Yılmaz F. ise 3 Mart 2016’da İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensuplarından Çiğdem Yakşi’nin, TAYAD bünyesinde Eskişehir’deki cenaze törenine giden otobüs içerisindeydi. Güvenlik güçlerince yapılan uygulamada, ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraf ve pankartların araç içerisinde bulunması üzerine gözaltına alınan Yılmaz F., DHKP-C’nin çıkardığı derginin dağıtımını yaptığı sırada ve örgütün düzenlediği eylemde yer aldığı gerekçesiyle de farklı tarihlerde gözaltına alındı.

Özgür B.

Öte yandan terör örgütüyle iltisaklı olduğu belirlenen kişilerden Özgür B. ise cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerinde ölen DHKP-C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya’nın, 19 Temmuz 1998’de mezarı başında yapılan anma törenine katıldığı sırada gözaltına alındı. Edirne’deki 5 DHKP-C’linin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul’dan Edirne’ye giden örgüt mensuplarını taşıyan otobüsün içindeydi. Emniyet’in yaptığı GBT sorgusu sırasında gözaltına alındı.

Halil Y.

Halil Y.: İstanbul Adliyesi ana giriş kapısı dışında, kapının iki yanında bulunan demir bahçe çitlerine 26 Haziran 2006’da kendini zincirleme eylemi gerçekleştireceği sırada gözaltına alındı. DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul’da 12 Eylül 2014’te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı, 15 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.

CHP SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA: BELGE, YARGI KARARI YOK

CHP'nin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti Sözcüsü Faik Öztrak, İBB'deki işe alımlara ilişkin olarak," CHP'nin istihbarat teşkilatı yoktur. Belgeye bakarız. Yargıya bakarız. Ortaya konan belge yok. Yargı kararı yok. İpe sapa gelmez iddialar var. Kimse boş atıp dolu tutturmaya kalmasın” diye konuştu.