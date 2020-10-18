Bursaspor Balıkesirspor maçı CANLI İZLEGöztepe Fenerbahçe maçı CANLI İZLEZafer Çoktan kimdir? Nereli? AK Parti Keçiören İlçe Başkanı kim oldu?AK Parti Keçiören İlçe Başkanı yeniden Zafer Çoktan olduNuray Sayarı günlük burç yorumları | 19 Ekim Pazartesi günlük burç yorumlarıBağımsız Türkiye PArtisi'nin yeni başkanı Hüseyin Baş olduÇatı Katı Aşk bitiyor mu? Final mi yapıyor? Çatı Katı Aşk bitecek mi?Paris'te Hz. Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldüReyting sonuçları 18 Ekim Pazar- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.

Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.

Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı. 

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

İçiçleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.

 

 

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..." 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT