Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye Emiri yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emirinin emniyet mensupları tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emirinin emniyet mensupları tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.
Bakan Soylu, "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.
DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı ???