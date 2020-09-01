Çankırı'daki iki köyde karantina süresi uzatıldıSaadet Partisi ÖTV zammını eleştirdiBölge Gündem Gazetesi'nin 98. sayısı çıktıDev atılım! 100 bin Hyundai i20 Türkiye'de üretilecekKasımpaşa - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun!Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerlerBakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye Emiri yakalandıAÖO kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? AÖO kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açtı! Milli voleybolcu Derya Çayırgan ile anılıyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye Emiri yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye Emiri yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emirinin emniyet mensupları tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

Bakan Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye Emiri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emirinin emniyet mensupları tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

Bakan Soylu, "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT