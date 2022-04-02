Bakan Soylu ilk açıkladı! Tüm polisleri ilgilendiren gelişme: "Çalışmanın yapılması hususunda karar verdik"

Ramazan ayı, bayramlarda ve özel günlerde güvenlik güçleriyle bir arada olmaya özen gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayının ilk sahurunu Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptı.

"YİNE İHTİYACA YÖNELİK YERLERE ELBETTE Kİ TAYİNLER YAPILACAK"

Bakan Süleyman Soylu, polislerin şark görev sürelerini değiştiren yeni yönetmelik hakkında konuştu. Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da 2 veya 3 yıl olan şark görev süresinde değişim yaptıklarını anımsatarak, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni bir şeyin ortaya çıktığını ifade edip şunlar söyledi:

Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak da az olmasına rağmen oralarda da 1 ve 2 yıllık, genellikle 1 istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu. Bu, attığımız adımın bir yeniliğiydi. Orada önemli bir şey daha söz konusuydu, o da şu, 2 şark vardı zaten. O 2 şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük kendi içerisinde. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık. Yine ihtiyaca yönelik yerlere elbette ki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama oraların güvenliği de bizim sorumluluğumuz içerisinde. Bütün bunu sağlayabilecek bir adımı da inşallah atacağımızı düşünüyoruz."

#Ramazan 'ın ilk #sahur unu ve soframızın bereketini, Ankara Mamak'ta, Tuzluçayır Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliği'nde, Kahraman Polislerimiz ve Bekçilerimizle paylaştık.



Rabbim, #Ramazan ayını ülkemize, Milletimize ve tüm İslâm Âlemi'ne hayırlı eylesin... pic.twitter.com/ZEF5DJTTl7 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 2, 2022

"KİMSE 15 TEMMUZ'DAN NASIL ÇIKTIĞIMIZI SORMUYOR"

Polislerin çalışma şartlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını anımsatan Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak," Kimse 15 Temmuz'dan nasıl çıktığımızı sormuyor. 15 Temmuz'da polisin büyük kahramanlığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle beraber ve 273 bin civarında polis vardı. FETÖ'ye mensup olanları hem bu teşkilattan söküp atmak suretiyle 230 binin altına kadar gelindi. O dönemlerde ekstra başka işimiz daha vardı, FETÖ'yle mücadele. Bütün operasyonel birimlerimizin neredeyse büyük bölümü mücadelesini FETÖ'yle mücadeleye sevk etmişlerdi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Polislerin görev sürelerini yeniden belirleyen ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2022 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

Polislerin illere göre görev süreleri şöyle:

"Adana 8, Ankara 8, Antalya 8, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 8, Çanakkale 6, Denizli 6, Eskişehir 6, Gaziantep 6, Hatay 6, İstanbul 8, İzmir 8, Kayseri 6, Kocaeli 6, Konya 6, Malatya 6, Manisa 6, Mersin 8, Muğla 6, Sakarya 6, Samsun 6, Tekirdağ 6, Trabzon 6, Yalova 6, Afyonkarahisar 5, Aksaray 5, Amasya 5, Bartın 4, Bilecik 4, Bolu 5, Burdur 5, Çankırı 4, Çorum 5, Düzce 5, Edirne 5, Giresun 5, Isparta 5, Kahramanmaraş 5, Karabük 4, Karaman 4, Kastamonu 5, Kırıkkale 5, Kırklareli 5, Kırşehir 4, Kilis 4, Kütahya 5, Nevşehir 5, Niğde 5, Ordu 5, Osmaniye 5, Rize 5, Sinop 4, Tokat 5, Uşak 5, Yozgat 4, Zonguldak 5, Adıyaman 5, Artvin 4, Batman 5, Bayburt 4, Diyarbakır 5, Elazığ 5, Erzincan 5, Erzurum 5, Gümüşhane 4, Mardin 5, Sivas 5, Şanlıurfa 5, Van 5, Ağrı 4, Ardahan 3, Bingöl 4, Bitlis 4, Hakkari 3, Iğdır 4, Kars 4, Muş 4, Siirt 4, Şırnak 3, Tunceli 3."

illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda şark olarak bilinen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.

Böylece, bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek.

Ayrıca ikinci şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, 2. bölge görevini tamamlamış olacak.

2. bölge görevini bitirenler, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak.

Bunun yanı sıra şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edildi.

Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi şartıyla evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek. Aynı şartla tek kardeşi olan polisin de kardeşinin sağlık durumu nedeniyle atama isteyebilmesinin önü açıldı.

Eşleri, kamuoyunda "çakılı kadro" olarak bilinen "sabit personel istihdamı" kapsamında olan polislerin ise çalıştığı birimin hizmet süresini tamamlaması üzerine, talebi halinde Emniyet Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na atanabilmesi kolaylaştırıldı.

Yeni mezunların ise ilk atama yerleri batı illeri olacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. bölge (şark) illerine atanacak.

POLİS BÖLGE SİSTEMİ NEDİR?

Polis bölge sistemi polislerin belirlenen illerde görev süreleri boyunca çalıştıktan sonra başka illere atanmasını içeren sistemi anlatmaktadır. Söz konusu sisteme göre iller 4 bölgede ayrılacak. Polisler 4 farklı il grubunda görev alacaklar. Polisler düzenlemeyle meslek hayatı boyunca sadece 4 kez atanmış olacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğünden söz konusu yönetmeliğin değişmesine yönelik yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5306 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler aşağıda sıralanmıştır:

1-) Yönetmelikte 2016 yılının Haziran ayında yapılan değişiklikler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçelerin süresi arttırılmış idi.

Personelimizden gelen talepler ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin de görüşleri doğrultusunda il ve ilçelerin görev süreleri yeniden düzenlenmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan il ve ilçelerin süreleri büyük oranda düşürülmüştür.

Nitekim halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde görev yapan yaklaşık (62.000) personelimiz yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacaktır. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelimiz ise artıştan etkilenmeyecektir.

Ayrıca 2. Şark görevini yapmakta olan personelimiz, görev süresi (2) yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden (1) yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacaktır. Ancak Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel, bu uygulamaya tabi tutulmayacaktır.

Yeni düzenleme sayesinde hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık (7.500) personelimiz şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacaktır.

2. Şark görevini bitiren personel, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

2-) Şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımız bu haktan yararlanmaya devam edecek olup, mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakını Teşkilat mensuplarımızın da bu kapsama alınması sağlanmıştır. (Tüm şehit yakınları, tüm gaziler ve gazi yakınları, 15 Temmuz gazileri ve yakınları)

3-) Mevcut yönetmelikte personelimizin yakınlarının sağlık nedeniyle atanma mazereti sadece kendi, eş ve çocukları ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile personelimize;

-Evin tek çocuğu olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının sağlık mazereti nedeniyle,

-Tek kardeş olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla kardeşinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinde bulunması hususu düzenlenmiştir.

4-) Personelin eşinin çakılı kadro olarak görev yapmakta olması durumunda, çalıştığı ilin hizmet süresini tamamlaması üzerine, talep etmesi durumunda Emniyet teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanabilmesi daha kolay hale getirilmiştir.

5-) Personelimizin; ilköğretim, ortaöğretim veya üniversite son sınıfa geçecek olan çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesi düzenlenmiştir.

6-) Personelimizin tabi olduğu (2) bölge üzerinden gerçekleştirilen atama ve yer değiştirme uygulaması, personelin atandığı birimde çok uzun süreli çalışmasına sebep olmaktadır. Uzun süreli çalışmanın beraberinde getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek, atama ve yer değiştirme sistemini daha dinamik bir yapıya kavuşturmak amacıyla mevcut uygulamadaki 1. Bölge (Batı) ve 2. Bölge (Doğu) olarak iki bölgeye ayrılan iller; kendi arasında (2) gruba ayrılmış, illerimiz toplam (4) grupta sınıflandırılmıştır.

Yapılan düzenleme ile; personelin ülke genelinde daha adaletli ve hakkaniyete uygun istihdam edilmesi, personelin istedikleri illerde görev yapmasının önünün açılması ve personel arasında huzursuzluğa yol açan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu uygulama ile personelimizin meslek hayatı boyunca tüm bölge ve gruplarda belli bir sıra dahilinde görev yapması hedeflenmekle birlikte; teşkilatta halen görev yapan personelin mevcut yönetmelikteki (2) bölgeli sisteme tabi olması, aile düzenini ve çalışma hayatını buna göre planlamış olması nedeniyle, bahse konu uygulamaya 01.01.2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılacaktır.

7-) Halen teşkilatımızda tüm rütbelerdeki personelimizden sırası gelenler için zaten 2. şark görevi uygulaması yapılmaktadır.

Bu değişiklik ile bir personel meslek hayatı boyunca merkezden en fazla (4) atamaya tabi tutulacak olup daha sonra kendi isteği ile tercihlerine göre atama talep edebilecektir."