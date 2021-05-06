İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı? Bakan Soylu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na inceleme başlatılması konusu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Sayın İBB Başkanı diyor ki "Bizim memlekette gezerken insanlar eli arkasında gezer, bilinir". Ben de Karadeniz'in çocuğuyum. Bizim yollar rampadır, sağlam çıkmak için elinizi arkaya koyarsınız, doğrudur. Ama iki özellik vardır: 1) Büyüklerin yanında çocuklar ellerini arkaya koymazlar. 2) Camilerde ve özellikle mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. Büyüğümüze ve kutsal yerlerimize terbiye." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ OLAMAZ!"

Yaptığı açıklamada "İBB bu törende ne için var? İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han için, orada onun kabrini ziyaret etmek, ona dua etmek için. Yani İBB başkanı sıfatıyla var. Tabii vatandaş bunu görünce saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü olamaz." ifadelerini kullanan Bakan Soylu İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"BURADA BİR SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun dışında başka bir şikayet var. Siz terör örgütünün desteklediği partiyi ziyarete gidip övüyorsunuz, 'Sizin görevden alınacak olmanızı kabul etmiyorum' diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Bu şikayetler bize 2 şekilde gelir. Bir valiliklere. İkinci olarak da savcılığa suç duyurusunda bulunulur, savcılık bunu işleme koyar. Parametreyi söyleyeyim: Bir; burada kişiye özel bir durum söz konusu değildir, iki; burada bir soruşturma söz konusunda değildir."