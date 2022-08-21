Bakan Soylu'dan çok net açıklama! Mardin ve Gaziantep kazalarına dair konuştu: Hesabını sorarız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de ve Gaziantep'te meydana gelen kazaya dair "Bu soruşturma bütün taraflarıyla sürüyor. Bedelini ödettiririz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız" açıklamalarında bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Soylu'dan çok net açıklama! Mardin ve Gaziantep kazalarına dair konuştu: Hesabını sorarız!

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kazanın ilk olduğu andan itibaren sabır içinde olan Derik halkına şükranlarımı iletmek istiyorum. Acıyı hem içlerine gömdüler hem de büyük bir sabır gösterdiler.

Kaza sonrası derhal bölgeye geldik. Aileleri yalnız bırakmayacağımızı, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağını söyledik.

Bu büyük bir felaket, kaza. Tam da Türkiye'deki kazaları belli bir orana düşürdüğümüzde böyle bir olayla karşılaştık. Daha çok çalışmamız lazım.

Bütün cenazelerimizi defnettik. Yaklaşık cenazeler olduktan sonra savcılarımızın da hakikaten cenazeleri bir an önce sahiplerine teslim edebilmek için 4 - 4.5 saatte otopsileri tamamlamış olduk.

Bakan Soylu'dan çok net açıklama! Mardin ve Gaziantep kazalarına dair konuştu: Hesabını sorarız!

Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe'de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek, hayata geçirilmeye çalışılacak.

Soru: Kazaya karışan TIR'lar ağır tonajlı idi iddiası var...

CEVAP: Soruşturmalar devam ediyor. Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Bu soruşturma bütün taraflarıyla sürüyor. Bedelini ödettiririz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. İki TIR'ın da yük sınırları var. Buradan ihracat yapan bir firma. Adana menşeili bir firma. Şırnak menşeili bir firma anlaşmışlar. Burada bir bilgi ve belge noktasında tümü incelenecek. Takip edeceğiz. Gözaltılarımız var. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz. Bunun hesabını varsa ihmal sormak bizim görevimizdir.

Soru: Bu kamyonların kesme olduğu, sonradan TIR'a dönüştürüldüğü, modellerinin eski olduğu belirtiliyor.

CEVAP: Şimdi soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna, aracın tekniğinden saat ve telefon kullanımı bilgisine kadar hepsini inceliyoruz.

Soru: Üçüncü bir TIR'ın varlığı iddiası

CEVAP: Üçüncü bir TIR'ın varlığı, polislerin lastiklerini patlattığını ifade edenler var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirme ve iddiadır. Bir Polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır.

Soru: HDP'lilerin engellendikleri iddiası

CEVAP: Burada bir acı var. Bu acıyı kanırtmanın, olmayan şeyler üzerinden tahrik etmenin bir anlamı yok. Taziyeye neden gidilir? Acıları paylaşmak, ortak olmak için. Taziye evinin amacı budur. Buranın sağ duyulu insanları bu tür tezviratlara gelmedi. Biz deli miyiz taziyeye, bu acıyı paylaşmaya gelenleri engelleyelim. İstirham ediyorum. Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin acı gününde bunları yapmayın.

Son aldığım bilgi 5 yaralı kaldı hastanelerde. Ağır değiller."

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