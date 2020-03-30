Bakan Soylu'dan kritik açıklama: ''İstanbul'da çok tedbirli davranmalıyız''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile telekonferans görüşmesinde koronavirüsün yayılımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.