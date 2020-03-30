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  3. Bakan Soylu'dan kritik açıklama: ''İstanbul'da çok tedbirli davranmalıyız''

Bakan Soylu'dan kritik açıklama: ''İstanbul'da çok tedbirli davranmalıyız''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile telekonferans görüşmesinde koronavirüsün yayılımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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30 Mart 2020 Pazartesi 16:58

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