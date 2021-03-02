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  3. Bakan Soylu'dan normalleşme açıklaması: Birlikte atlatacağız!

Bakan Soylu'dan normalleşme açıklaması: Birlikte atlatacağız!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

Bakan Soylu'dan normalleşme açıklaması: Birlikte atlatacağız!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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