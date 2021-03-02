Bakan Soylu'dan normalleşme açıklaması: Birlikte atlatacağız!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

İllerimizin risk düzeyine göre “Kontrollü Normalleşme” döneminde

YENİ ve DAHA YOĞUN DENETİM modeline geçiyoruz.



Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız.



Temizlik

Maske

Mesafe

ve tüm kurallara uyarak hep birlikte...