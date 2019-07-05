Bakan Soylu'dan patlamaya ilişkin açıklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 31 ML 278 plakalı araçta patlama gerçekleşti. Geniş güvenlik önlemi alındı ve olay yerine çok sayıda ambulansla polis ekibi gönderildi. Patlama sonucu araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı.

Yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. Bomba imha timlerinin çalışma yaptığı bölgede, polis ekipleri de bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

OTOMOBİLİN PARÇASI 7. KATA FIRLADI

Yapılan incelemelerin ardından otomobilin enkazı kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle otomobilin bazı parçalarının etrafa yayıldığı, tampon bölümünün ise 7. katlı bir binanın çatısına fırladığı görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden 2’si öldü, 1’i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili konuştu. Bakan Soylu, 'Aracın içerisinde EYP olduğunu düşünüyoruz. Kimlikleri tespit edildi. Geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Araç seyir halindeyken patladı' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Seyir halindeki bir aracın içinde biz EYP olduğunu düşünüyoruz. Labarotuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Üçünün de kimliği belli. Üçü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Ve ikisi hayatını kaybetti, öldü. Birisi de şu anda ağır yaralı.

Araç seyir halindeyken patladı. Ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı, veya başka bir iç/dış etkenden kaynaklanmıştır ama olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler, veriler geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile hasar söz konusu değildir. Ve ilgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bilgiler veriler var. Netleştiğinde paylaşılacaktır.