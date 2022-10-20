Bakan Soylu'dan TTB Başkanı Fincancı'ya sert sözler: "Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki gösterdi. Soylu," Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya terör örgütüne bir koruma sağlamaktır. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir." dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Bakan Soylu'dan TTB Başkanı Fincancı'ya sert sözler: "Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi"

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı, bu yıl Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve mülkiye müfettişleri katıldı.

Toplantıda tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi ve denetlenmesi konusunda yürütülen işlemler değerlendirildi.

Toplantıda kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı konuşmada Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atmasına değindi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin terör örgüt destekçilerini de rahatsız ettiğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu, Yunanistan göçmenlere uyguladığı şiddeti sert sözlerle eleştirdi.

Bakan Soylu'dan TTB Başkanı Fincancı'ya sert sözler: Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi

TSK'YA ATILAN KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Türk tarihiyle eşit bir yaşı ve köklü bir geleneği var. Bazıları sürekli bu kurumlara iftira atar. Yıllardır bunu yaparlar ama yaftaları bir türlü bu kurumlara tutmaz. Çünkü yalandırlar. Çünkü bahsettiğim akıl ve köklü gelenek onların iftira ettikleri suçların işlenmesini önler" dedi.

"BU İFTİRA SAHİBİNİN YAPTIĞI PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜNE BİR KORUMA SAĞLAMAKTIR"

Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamalarına değinen Soylu, "İşte en son Türk Tabipler Birliği'nin başkanı daha dün akşam bir televizyon bir kanalında Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine bir iftira attı. Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya terör örgütüne bir koruma sağlamaktır. Ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan TTB Başkanı Fincancı'ya sert sözler: Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi

"YUNANİSTAN'IN CİNAYETLER KONUSUNDA BİR TEK SÖZ SÖYLEYEMEYENLER KENDİ ORDULARINA YAPILAN İFTİRAYA DA SESSİZ KALACAKLAR"

Yunanistan'ın göç konusunda uyguladığı şiddeti eleştiren Soylu şöyle konuştu: "Yunanistan'a göçte uyguladığı şiddet konusunda tek söz söyleyemeyenler. Yunanistan'ın ortaya koyduğu şiddet ve sonucu olarak ölümler konusunda, cinayetler konusunda bir tek söz söyleyemeyenler batının üzüleceğini hissedenler, onların üzülmesine kıyamayanlar, elbette kendi ordularına yapılan iftiraya da sessiz kalacaklardır. Hep beraber de şahit olacağız. Bu da onların sınavıdır.”

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