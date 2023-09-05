Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!

2023- 2024 Eğitim yılını başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den hem atama bekleyen öğretmenlere ve hem de özel okul sorunu olan veliler için sevindirici açıklamalar geldi.

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Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda servis ve yemek ücreti hakkında açıklama yaptı.

ÖĞRETMENLER DE SINIFA TELEFONSUZ GİRECEK

Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

"RAHATSIZ EDİCİ ARTIŞ YAPMAMALARININ GARANTİSİNİ ALDIK"

Özel okullarla istişare yaptıklarını belirten Tekin, "Servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" ifadelerini kullandı.

"KAYIT İÇİN VELİLERİ ZORLAYANLARI HEM HUKUK HEM SÖZLÜ OLARAK UYARIYORUZ"

Okulların pazartesi günü açılacağını hatırlatan Tekin, "Mevzuatımızda kayıt ücreti yok" dedi. Tekin ayrıca, isteğe bağlı bağış olabileceğini ifade etti. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz."

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVAMSIZLIK VE SINIF TEKRARI

Tekin, "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde" dedi.

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