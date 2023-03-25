Bakan Varank, depremlerden etkilenen sanayi tesislerini ziyaret etti, faizsiz kredi sözü verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerindeki sanayi bölgelerini incelemelerde bulunarak sanayicilere faizsiz kredi sözü verdi.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Varank, depremlerden etkilenen sanayi tesislerini ziyaret etti, faizsiz kredi sözü verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerindeki sanayi bölgelerini inceledi.

Bakan Varank, ilk olarak Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti, depremlerde ağır hasar gören Doğan Tekstil Fabrikası ile tencere ve mutfak eşyaları imalatı yaparak 90 ülkeye ihracat yapan OMS Çelik Tencere üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

"BİZ BURADAYIZ. GÖLBAŞI'NI SEVİYORUZ."

Daha sonra Varank, depremler nedeniyle üretime verilen aranın ardından bir süre önce yeniden faaliyet başlayan Zirve Şapka Fabrikasını da ziyaret etti. Bakanın ziyareti sırasında fabrika işçilerinin ilk seri üretim için tasarladıkları, "Biz buradayız. Gölbaşı'nı seviyoruz." logolu şapkalar dikkat çekti.

Bakan Varank, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından kurulan ve ilk etapta 27 konteyner dükkandan oluşan Tokat Çarşısı'nı da ziyaret etti.

Gölbaşı'na koordinatör vali olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan konteyner çarşı ve ilçede yapılan çalışmalar halkında bilgi alan Varank, çarşı esnafına, KOSGEB'in başlattığı Acil Destek Kredisi Programı'nı anlattı ve deprem bölgesinde bulunan işletmelere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi.

Bakan Varank, depremlerden etkilenen sanayi tesislerini ziyaret etti, faizsiz kredi sözü verdi

BAKAN VARANK SANAYİCİYE FAİZSİZ KREDİ SÖZÜ VERDİ

Besni ilçesine geçen Varank, üretime devam eden Merinos Halı Fabrikası ile Mega Polietilen fabrikalarını ziyaret ederek firmaların yetkilileri ile görüştü.

İlçelerdeki incelemelerinin ardından Adıyaman Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Varank, Kabancı Tekstil, Ekspress Tekstil ve Bozgün Konteyner fabrikalarında oluşan hasarı yerinde gördü.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde, Adıyaman'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, GAP Başkanı Hasan Maral ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da eşlik etti.

KAYNAK: AA

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşlarına zam gelmişti! Asgari ücret 10 bin lirayı aşacak mı? İşte kulislerde konuşulan ücret…
Emekli maaşlarına zam gelmişti! Asgari ücret 10 bin lirayı aşacak mı? İşte kulislerde konuşulan ücret…
Borsada yatırımcı sayısı yüzde 9 arttı
Borsada yatırımcı sayısı yüzde 9 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Son Haberler
Muharrem İnce, 100 bin imzayı topladı! Cumhurbaşkanı adayı oldu
Muharrem İnce, 100 bin imzayı topladı! Cumhurbaşkanı adayı oldu
Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!
Sahur sofralarından eksik etmemeniz gereken o yiyecekler! Canan Karatay özel reçetesini verdi: Rahat bir Ramazan için bunlar şart!
Bakan Varank, depremlerden etkilenen sanayi tesislerini ziyaret etti, faizsiz kredi sözü verdi
Bakan Varank, depremlerden etkilenen sanayi tesislerini ziyaret etti, faizsiz kredi sözü verdi
Ahmet Nur Çebi isyan etti "Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum"
Ahmet Nur Çebi isyan etti "Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz değişmedi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz değişmedi
TÜİK bir önceki yılın işsizlik oranlarını açıkladı! Açıklanan rakamlar oldukça şaşırttı
TÜİK bir önceki yılın işsizlik oranlarını açıkladı! Açıklanan rakamlar oldukça şaşırttı
Çok Okunanlar
Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…
Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"
Emekli maaşı sonrası memur ve asgari ücretlileri heyecanlandıran haber! AK Partili isimden jet yanıt: Çalışanların lehine...
Emekli maaşı sonrası memur ve asgari ücretlileri heyecanlandıran haber! AK Partili isimden jet yanıt: Çalışanların lehine...
Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"
Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"
Nestle Waters'ın uygulamasıyla 10 yılda yaklaşık 500 milyon litre su tasarrufu yapıldı
Nestle Waters'ın uygulamasıyla 10 yılda yaklaşık 500 milyon litre su tasarrufu yapıldı
Kuru bamya altınla yarışıyor! 1 kilosu 800 ile 1000 TL'den başlıyor
Kuru bamya altınla yarışıyor! 1 kilosu 800 ile 1000 TL'den başlıyor
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”