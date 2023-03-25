Bakan Varank, depremlerden etkilenen sanayi tesislerini ziyaret etti, faizsiz kredi sözü verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerindeki sanayi bölgelerini inceledi.

Bakan Varank, ilk olarak Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti, depremlerde ağır hasar gören Doğan Tekstil Fabrikası ile tencere ve mutfak eşyaları imalatı yaparak 90 ülkeye ihracat yapan OMS Çelik Tencere üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

"BİZ BURADAYIZ. GÖLBAŞI'NI SEVİYORUZ."

Daha sonra Varank, depremler nedeniyle üretime verilen aranın ardından bir süre önce yeniden faaliyet başlayan Zirve Şapka Fabrikasını da ziyaret etti. Bakanın ziyareti sırasında fabrika işçilerinin ilk seri üretim için tasarladıkları, "Biz buradayız. Gölbaşı'nı seviyoruz." logolu şapkalar dikkat çekti.

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Bakan Varank, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından kurulan ve ilk etapta 27 konteyner dükkandan oluşan Tokat Çarşısı'nı da ziyaret etti.

Gölbaşı'na koordinatör vali olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan konteyner çarşı ve ilçede yapılan çalışmalar halkında bilgi alan Varank, çarşı esnafına, KOSGEB'in başlattığı Acil Destek Kredisi Programı'nı anlattı ve deprem bölgesinde bulunan işletmelere 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi.

BAKAN VARANK SANAYİCİYE FAİZSİZ KREDİ SÖZÜ VERDİ

Besni ilçesine geçen Varank, üretime devam eden Merinos Halı Fabrikası ile Mega Polietilen fabrikalarını ziyaret ederek firmaların yetkilileri ile görüştü.

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İlçelerdeki incelemelerinin ardından Adıyaman Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Varank, Kabancı Tekstil, Ekspress Tekstil ve Bozgün Konteyner fabrikalarında oluşan hasarı yerinde gördü.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde, Adıyaman'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, GAP Başkanı Hasan Maral ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da eşlik etti.