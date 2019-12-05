Bakan Varank, yatırım ve istihdam müjdesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekim ayında 5,5 milyar TL'lik yatırımın tamamlama vizesi aldığını belirterek 11 bin 378 ilave istihdam yapıldığını açıkladı. Bakan Varank ayrıca 10,4 milyar TL'lik yatırım öngörüldüğünü belirterek 23 bin 14 vatandaşın istihdamının planlandığını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ##MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı mesajında Ekim ayında 5,5 milyar TL'lik yatırımın tamamlama vizesi aldığını belirterek 11 bin 378 ilave istihdam yapıldığını açıkladı.
Aynı dönemde, 10,4 milyar liralık yatırım öngörülen 637 yeni teşvik belgesi düzenlendiğini ifade eden Varank, bu yatırımların gerçekleşmesiyle 23 bin 14 vatandaşın istihdam edilmesinin planlandığını vurguladı.
Varank, yeni teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 60'ının imalat, yüzde 22'sinin hizmetler, yüzde 14'ünün enerji, yüzde 3'ünün tarım, yüzde 1'inin de madencilik sektöründe faaliyet göstereceğini açıkladı.
Ekim’de 5,5 milyar TL’lik yatırım, tamamlama vizesi aldı.Bu sayede 11.378 ilave istihdam oluştu.Aynı dönemde, %60’ı imalat sektöründe olmak üzere 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 23 bin ilave istihdam oluşmasını öngörüyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/qUjJiVvlqi— Mustafa Varank (@varank) December 5, 2019
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