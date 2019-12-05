Bakan Varank, yatırım ve istihdam müjdesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ##MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı mesajında Ekim ayında 5,5 milyar TL'lik yatırımın tamamlama vizesi aldığını belirterek 11 bin 378 ilave istihdam yapıldığını açıkladı.

Aynı dönemde, 10,4 milyar liralık yatırım öngörülen 637 yeni teşvik belgesi düzenlendiğini ifade eden Varank, bu yatırımların gerçekleşmesiyle 23 bin 14 vatandaşın istihdam edilmesinin planlandığını vurguladı.

Varank, yeni teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 60'ının imalat, yüzde 22'sinin hizmetler, yüzde 14'ünün enerji, yüzde 3'ünün tarım, yüzde 1'inin de madencilik sektöründe faaliyet göstereceğini açıkladı.