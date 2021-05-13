Bakan Yanık açıkladı: Tam kapanmada 2 milyon haneye 2,2 milyar lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hakkında açıklama yaptı. Bakan Yanık, söz konusu program kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını kaydetti.

Bakan Yanık'ın verdiği bilgilere göre yaklaşık 2,2 milyar lira ödeme yapıldı. Bakan Yanık, konuya ilişkin olarak, “Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, yardımlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdık.” diye konuştu.

ENGELLİ AYLIKLARI DA YATIRILDI

Öte yandan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini anımsatan Bakan Yanık, “Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık” dedi.

ÖDEMELER BANKA, PTT VE VEFA DESTEK GRUPLARIYLA YAPILDI

Ayrıca yardım ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelerin Banka hesaplarına ve PTT Kartlarına yatırıldı. Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını söyledi.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Bakan Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapıldığının altını çizdi.