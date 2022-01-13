Bakan Yanık duyurdu: SED ödemeleri 2022 yılında 1611 TL'ye yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen SED miktarı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bakan Yanık, SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini dile getirerek," Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. " dedi.

OCAK AYINDA 234 MİLYON 666 BİN TL YATIRILACAK

"SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor." diyen Bakan Yanık, Ocak ayında yapılacak ödemenin miktarı hakkında bilgi vererek şunları dile söyledi:

" Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız"

Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını hatırlatan Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını belirtti.