Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! Türkiye'deki yabancı ve Suriyeli sayısı belli oldu! İşte rakam rakam detaylar...

Türkiye'de yaşayan yabancıların yanı sıra Suriyeli sığınmacıların sayısının kaç olduğu gündemin sıcak konuları arasında yer alıyor. Bu konuda çeşitli spekülatif rakamlar konuşulurken İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İbrahim Çataklı sosyal medya hesabından bu konu hakkında açıklama yaptı.

ÇATAKLI TEK TEK RAKAM VERDİ

İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı ve Suriyeli sığınmacı sayısı hakkında bilgi verdiği yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçici koruma altında bulunan Suriyeli: 3 milyon 577 bin 714, Uluslararası koruma kapsamında: 318 bin 717 olmak üzere ülkemize sığınan toplam 3 milyon 896 bin 431 kişi bulunmaktadır.

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İkametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişi ülkemizde yaşamaktadır. Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor."