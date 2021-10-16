Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Uzaktan yüklenebilecek

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Elektronik İmza Kanununun Uygulanması Yönetmeliğindeki yapılan değişiklik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) başvuru sahiplerinin kimlikleri, TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak, TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebilecek.

Böylece düzenleme ile Kimlik Kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.

Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun. "