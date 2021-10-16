Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Uzaktan yüklenebilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin doğrulanmasıyla T.C. kimlik kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini açıkladı. Buna göre kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.
Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan şu ifadeleri kullandı:
"Elektronik İmza Kanununun Uygulanması Yönetmeliğindeki yapılan değişiklik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) başvuru sahiplerinin kimlikleri, TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak, TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebilecek.
Böylece düzenleme ile Kimlik Kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek.
Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun. "
Elektronik İmza Kanununun Uygulanması Yönetmeliğindeki yapılan değişiklik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 15, 2021
Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) başvuru sahiplerinin kimlikleri, TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak, TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebilecek.