Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları:

Kiracıların mağduriyetini önleme adına, AK Parti grubu Meclis'te bir önerge verdi, kira miktarındaki yüzde 25'lik sınır bir yıl daha uzatıldı. Elbetteki burada itirazlar oldu. Eski kiracıların, düşük kiraları nedeniyle itiraz eden oldu.

Kiracıları mağdur edecek bir sorun ortaya çıkacaktı. Bu yüzden süre 1 yıl daha uzatıldı. Kiracı ve ev sahiplerinin sorunlarına baktığımızda, dava sayısında 2 katlık bir artış var. Bu sorunlar için 1 Eylül'den itibaren arabulucuk müessesi harekete geçiyor. Kişiler dava açmadan arabulucuya gidebilecek.

Arabulucuk müessesi bu uyuşmazlıkları en aza indirecektir. Önümüzdeki süreçte bu uygulama başladığında bunu göreceğiz. Sonrasında çıkacak sorunlar için Meclis açıldığında yeni düzenlemeler yapılabilir.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi.

1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis'İn yeni döneminde gündeme gelecek.

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2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.

Aile ile ilgili, aileyi sapkın akımlardan korumak üzerine bir düzenleme var. Aile toplumun temelidir. Kadın ile erkeğin eşitliğine dayanır ve sadece kadın ile erkek evlenebilir. Bunlar yeni anayasa ile güvence altına alınacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile, daha demokratik bir sisteme geçtik önemli reformlar gerçekleştirdik. Tabi bu reform, darbeci ruhu tamamen ortadan kaldıramadı. Anayasanın darbeciler tarafından yazılmış olması nedeniyle ve sadece yapılış süreci açısında da bakıldığı zaman değişim zaruri. Milletimizin artık Türkiye Yüzyılı'nda demokratik sivil bir anayasaya kavuşması gerekir.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

2014 yılında bir soruşturma başlamış. Cinayet hükümlüsü cezaevinde intihar etti. Adli tıp raporu ile bunun bir intihar olduğu kararı var. Sonrasında da yurtdışına kaçırılmış iddiası var, bu da mahkemeye taşınmış mahkeme kararını vermiş. Elbetteki ailenin anayasa mahkemesine başvurma hakkı vardır. Bu durumda dosyalar ve deliller yeniden incelenecektir. Anayasa Mahkmesi mezarın açılması yönünde bir karar verirse bu karar uygulanır.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. İsveç yeni bir terörle mücadele yasası uygulamaya koydu. Burada bizim beklentimiz İsveç'teki teröristlerin ülkemize iade edilmesi. Bunlar Meclis'te değerlendirilecek durumlardır.

FETÖ İLE MÜCADELE

Özel Kalem Müdürümüzün bir FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya atıldı. Özel kalem müdürümüz FETÖ'nün yargıda etkin olduğu yıllarda sınavlarda elenen bir arkadaşımız. FETÖ temizliğinin yapıldığı 2015 yılının ardından hakim ve savcılık sınavını kazanan bir arkadaşımız. Başarılı görevlerinin ardından Özel Kalem Müdürü olarak belirlediğimiz bir arkadaşımız.

Biz FETÖ ile mücadelede kararlıyız. 15 Temmuz hain darbesinin ilk dakikasının itibaren ilk mücadeleyi yargı mensuplarımız vermiştir. Bu mücadelede şehitler verdik, bu şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

İnfaz düzenlemesi ile ilgili, Covid-19 salgını başlayınca açıkcezaevi hükümlülerine izin verildi. İzin verilen hükümlüler 3 yıldır dışarıda olan bu hükümlüler topluma alıştılar, bir ıslah söz konusu oldu. Denetimli serbestlik kararına 5 yıldan az olanlar cezaevine dönmeden geri kalan sürelerini denetimli serbestlik yoluyla dışarıda infaz edilecekler. Yani bu bir af düzenlemesi değil. Denetimli serbestliğine 5 yıldan fazla olanlar cezaevine geri dönecekler. Buradan yararlanacak olan kişi sayısı 100.715. Cezaevine dönecek sayısı 19.159. Dün gece itibariyle 5 bin kişi teslim oldu. 48 saat süreleri var. Eğer dönmedikleri takdirde kapalı cezaevine girme durumları söz konusu olacak. Kapalıdaki mahkumlarımızla ilgili 3 yıl erken açık cezaevine geçme durumu var.

Burada önemli olan bir af düzenlemesi söz konusu değil Bir denetimli serbestlik söz konusu.