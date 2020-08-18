Ziya Selçuk duyurdu: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç kursa izin yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

TOPLANTI SONRASI KONUŞTU

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

ÖZEL OKULLAR 17 AĞUSTOS İTİBARİYLE EĞİTİME BAŞLADI

Selçuk, ''Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.'' demişti.

Resmi okullar takvimini uygulayan özel okullar 28 Eylül’de, daha önce valilikten farklı takvim onaylatanlar ise onaylanan tarihlerde açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci imzasıyla gönderilen yazıya göre, 21 Ağustos’tan önce çalışma takvimlerini valiliklere onaylatan özel okullar kendi belirledikleri tarihte eğitim-öğretime başlayabilecek.