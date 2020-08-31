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Uzaktan eğitimin ilk dersi bugün başladı! İlk zili Bakan Ziya Selçuk çaldı

Uzaktan eğitimin ilk ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açılışına katıldığı Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu'nda ilk ders zilini çaldı. Selçuk "Bugün çok özel bir gün. Ders programımız hazır" dedi.

Uzaktan eğitimin ilk dersi bugün başladı! İlk zili Bakan Ziya Selçuk çaldı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci 18 Eylül'e kadar derslerini uzaktan alacak. Bu süreçte eğitimler TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden verilecek. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında '‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil'' dedi.

Uzaktan eğitimin ilk ders zili bugün çaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek. 

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

CANLI DERSLER

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

Uzaktan eğitimin ilk ders zili bugün çaldı

EBA DESTEK NOKTALARI

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu. 

Öğretmenlerin, 31 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde hazırlık eğitimleri döneminde dijital becerilerini geliştirmelerine dönük eğitimler planlandı.

Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

Uzaktan eğitimin ilk ders zili bugün çaldı

VELİ REHBERLİĞİ 

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.

Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor.

Uzaktan eğitimin ilk ders zili bugün çaldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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