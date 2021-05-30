Bakan Ziya Selçuk "Telafi eğitiminin yüz yüze olmasını istiyoruz"

Pandemi süreci eğitim alanında bir dizi tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirdi ve bu kapsamda uzaktan eğitim sürecine geçildi. Daha önce yapılan açıklamalarda sinyalleri verilen telafi uygulamasının detayları netleşmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunarak, merak edilenlere dair bilgiler paylaştı.

TELAFİ EĞİTİMİNİN DETAYLARI BU HAFTA NETLEŞECEK

Bakan Ziya Selçuk telafi eğitiminin bu hafta içerisinde netleşeceğini duyurdu. Bakan Selçuk "Eğitimde telafi kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil." dedi.

"TELAFİ EĞİTİMİNİN HAZİRAN BAŞINDA BAŞLAMASINI İSTİYORUZ"

Telafi eğitiminin yüz yüze olmasını istediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur." açıklamalarında bulundu.

"OKULLARI EYLÜL AYINDA AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Veli, öğrenci ve öğretmenlerin en çok merak ettiği konuların başında ise okulların ne zaman açılacağı geliyor. Bakan Selçuk iklim koşullarının uygun olmayacağını vurgulayarak, okulların ağustos ayında açılmasının doğru olmayacağını vurguladı ve okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planladıklarını söyledi.

"KARNELERİ 2 TEMMUZ’DA VERECEĞİZ"

Bakan Selçuk geçtiğimiz haftalarda yaptığı karne açıklamasını tekrarladı. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini söyledi. Olumsuz bir durum yaşanmaması halinde karnelerin yüz yüze verilmesini istediklerini ifade etti. Bakan Selçuk telafi eğitimleri hakkında twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

YAZ KAMPI MÜJDESİ!

Bakan Selçuk yaşanan süreçte öğrencilerin beyin işlevlerinin arttığını ancak buna zıt olarak el becerilerinin geri planda kaldığını vurguladı. Bu noktada hem öğretmen hem de öğrencileri mutlu edecek yaz kampı müjdesi verdi. Selçuk açıklamasında “Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı.” dedi.

