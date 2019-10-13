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  3. Bakandan açıklama: 7 ilde 10 bin 250 kadına aylık 650 lira destek

Bakandan açıklama: 7 ilde 10 bin 250 kadına aylık 650 lira destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Bakandan açıklama: 7 ilde 10 bin 250 kadına aylık 650 lira destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak" açıklamasında bulundu.

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