Bakandan açıklama: 7 ilde 10 bin 250 kadına aylık 650 lira destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak" açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, açıklama
HABERE YORUM KAT