Bakan Kacır'dan önemli açıklamalar! 'Hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinciyiz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. 81 şehrimizde 2 bin 800’ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaştık. Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinciyiz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 mali yılı bütçeleri görüşüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının bütçesi ile ilgili komisyona sunum yaptı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Kacır, Bakanlık olarak 6 Şubat depremlerinin ardından sanayicilerle birlikte tüm imkanların deprem bölgesi için seferber edildiğini belirterek, “Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinciyiz”

Yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG’un yollarda olduğunu hatırlatan Kacır, “Yılsonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin araç için gerçekleşen 177 bin 467 araçlık talep milletimizin yerli ve milli otomobil markasına hasret ve güveninin önemli bir göstergesi. Bugüne kadar 9 binden fazla araç sahiplerine teslim edildi. Ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. 81 şehrimizde 2 bin 800’ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaştık. Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinciyiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“Çip tasarımı ve üretimi konusunda ülkemizin yetkinliklerini artırıyoruz”

Türkiye’nin teknolojik olarak yetkinliklerinin arttığına dikkati çeken Kacır, “Teknolojik ürünlerin en kritik bileşeni çip tasarımı ve üretimi konusunda ülkemizin yetkinliklerini artırıyoruz. Halihazırda savunma sanayimizde milli akıllı mühimmatların fotodedektörlerinin ve milli radar sistemlerinin çiplerini yerli olarak tasarlıyor ve üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Model fabrikalarımızın sayısını 8’den 14’e çıkarıyoruz”

Dijital dönüşüm ile firmalara rekabet gücü kazandırıldığını aktaran Bakan Kacır konuşmasına şöyle devam etti:

“Model fabrikalarımızda sunduğumuz yalın üretim, dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerimizin verimliliklerinde yüzde 76'ya varan artış sağlıyoruz. Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8’den 14’e çıkarıyoruz. KOBİ’lerimiz için geliştirdiğimiz Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli’ni uyguluyoruz. İmalat sanayimiz için Dijital Dönüşüm Destek Programı’nı hayata geçiriyoruz.”

“Yılsonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız”

Bilim ve toplum çalışmaları ile toplumun her kesimine ulaştıklarını dile getiren Kacır, “Bu yıl Gaziantep, Üsküdar, Karabük, Güngören, Samsun ve Canik’te 6 Bilim Merkezini hizmete açarak, Bilim Merkezi sayımızı 19’a çıkardık. Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık; 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yılsonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız” açıklamasında bulundu.

“5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024’te ülkemizde kuracağız”

Türkiye’de Ar-Ge çalışması yapan yeni fabrikaların açılacağını söyleyen Kacır, “TÜBİTAK Bilim Genç’le dijital ortamda 18 milyon 500 bin kişiye eriştik. Popüler bilim kitaplarımızla bilim okuryazarlığını destekliyoruz. Bu yıl, 28’i yeni olmak üzere 150’ye yakın kitabı 2,5 milyon adet bastık. Yeşil dönüşüm, araştırma, yenilik, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında BM, Türk Devletleri Teşkilatı, AB, NATO ve OECD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. Dünyanın en yüksek bütçeli kamu Ar-Ge programı Ufuk Avrupa’da 405 projede 233 milyon avro fonu ülkemize kazandırdık. Gümrük Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Dönüşüm ana eksenlerinde AB mevzuatını uyumlaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı’na katıldık. Program kapsamında süper bilgisayarlara, yapay zekâ test ve deney tesislerine, açık veri alanlarına KOBİ’lerimiz ve araştırmacılarımız için erişim imkânı sağlayacağız. 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini 2024’te ülkemizde kuracağız” diye konuştu.

“Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye, 5,2 milyar lira destek sağladık”

Etkin destek ve hizmetlerle KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kacır, “Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye, 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. Acil Destek Programları ile sel ve yangın felaketlerinden etkilenen KOBİ’lerimizin de yardımına koştuk. 2 bin 375 KOBİ’mizin 505 milyon lira krediye faizsiz erişimini sağladık. Yıl içinde 93 bin vatandaşımıza çevrimiçi girişimcilik eğitimi vererek, 3 bini kadın, 4 bin 600’ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık. Son bir yılda ithal ürünleri yerlileştirmeye yönelik 104 KOBİ projesini destekledik” ifadelerine yer verdi.

“Yeni nesil füze ailesi KUZGUN, 2024’te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek”

Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A’nın testlerini büyük ölçüde tamamladıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi KUZGUN, 2024’te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Muharebe sahasının oyun değiştirici unsuru elektronik harp ve destek sistemlerinde geliştirdiğimiz milli teknolojiler ülkemize stratejik ve taktik angajman avantajı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kuaför gencin feci sonu! Motosikletiyle çarpıştığı aracın altında kaldı!

Wall Street Journal ABD'nin yeni planını duyurdu! Biden'den iki yüzlü İsrail strateji! Ortadoğu'daki piyonu için dev plan

BİM 7 Kasım 2023 Salı ürün kataloğu yayınlandı: Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden kozmetiğe...

Levent Metro istasyonunda hareketli dakikalar! Bir kadın metronun önüne atladı!