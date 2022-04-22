Bakanlığın özel soruşturmasını duyan CHP yönetiminin eteği tutuştu! PKK'lı personeller apar topar İBB'den çıkarıldı!
İçişleri Bakanlığının soruşturmanı öğrenen CHP yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan terör bağlantılı bazı personelleri apar topar işten çıkardı.
İçişleri Bakanlığı terör bağlantılı personellerle ilgili geçtiğimiz aylarda özel bir soruşturma başlatmıştı.
Titizlikle işleyen süreçte bakanlık İBB'deki işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği açıklanmıştı.
PKK'LILAR APAR TOPAR İŞTEN ÇIKARILDI
Soruşturmanın ardından İBB yönetimi, terör ilişkili personellerden bazılarını apar topar görevden uzaklaştırdı.
Terör örgütü PKK adına sözde barış bildirisine imza atan Veysi Altıntaş isimli zanlının, memurluktan atıldıktan hemen sonra İBB tarafından güvenlik soruşturması yapılmadan iştirak şirketi BİMTAŞ'ta (Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. AŞ.) işe alındığı ve İçişleri Bakanlığının soruşturmasının ardından apar topar işten çıkarıldığı ortaya çıktı.
(Kaynak:Ajanslar)