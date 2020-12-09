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Bakanlık duyurdu: Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı." denildi.

Bakanlık duyurdu: Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

AYTAÇ ÜNSAL KİMDİR?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alınmıştı.

DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon kapsamında, Ebru Timtik'le birlikte tutuklanmıştı.

Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Neden cezaevinde? Neden ölüm orucunda?

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Aytaç Ünsal hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiş tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.

210 gün boyunca ölüm orucunu sürdüren Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verilmişti.

Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Neden cezaevinde? Neden ölüm orucunda?

Berkem Temizel
Gece Editörü


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