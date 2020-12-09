İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı." denildi.

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AYTAÇ ÜNSAL KİMDİR?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alınmıştı.

DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon kapsamında, Ebru Timtik'le birlikte tutuklanmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Aytaç Ünsal hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiş tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.

210 gün boyunca ölüm orucunu sürdüren Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tahliye kararı verilmişti.