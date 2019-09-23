Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe Son dakika olarak gelen bir bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu..

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. PKK'YA AĞIR DARBE Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.



