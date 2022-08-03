Bakanlık harekete geçti! Sebze fiyatları için kollar sıvandı, karar alındı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yle Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında bir araya geldi. Bakan Nebati, Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla dünya genelinde emtia fiyatlarında düşüş görüldüğünü belirterek, "Tahıl Koridoru Anlaşması’nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

SEBZE FİYATLARINDA KARAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır" denildi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik."