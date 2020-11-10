Bakanlık koltuğuna oturan Lütfi Elvan'dan ilk açıklama

Resmi Gazete'de dün gece yayımlanan kararın ardından bugün Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturan yeni Bakan Lütfi Elvan, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kararın kendisi için de sürpriz olduğunu ifade eden Bakan Elvan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı.

"HABERİM YOKTU, SÜRPRİZ OLDU"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Veda konuşmasında herkese teşekkür eden Bakan Elvan,"2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİNİZ"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, 2019 Şubat ayından itibaren Elvan'ın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyerek, Elvan'a söz verdi.

Bakan Elvan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kendisi için bir yuva olduğunu belirterek, "Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalıştık. 2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Komisyon sözcüleri de Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a başarılar diledi.