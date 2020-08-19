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  3. Bakanlıklara ayrılan yıllık bütçe dudak uçuklattı

Bakanlıklara ayrılan yıllık bütçe dudak uçuklattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kendisine 2020 yılı için verilen 29 milyar liralık ödeneği ilk yarısında aşarak 32.8 milyar liralık harcamaya imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ise sınırda olduğu öğrenildi.

Bakanlıklara ayrılan yıllık bütçe dudak uçuklattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kurum için ayrılan 29 milyar 26 milyon lira olan bütçe başlangıç ödeneğini aşarak ilk 7 ayda 32.8 milyar lira harcama yaptığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belirlenen 2.8 milyar liralık başlangıç ödeneğinde sınıra dayanarak temmuz sonu itibarıyla 2.3 milyar liralık harcamaya imza attı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bakanlıkların yıllık bütçe ve ilk 7 ayda yaptıkları harcama şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  • Bütçe: 29.26 milyon lira
  • Harcama: 32.8 milyar lira

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  • Bütçe: 2.8 milyar lira
  • Harcama: 2.3 milyar lira

Cumhurbaşkanlığı

  • 3.1 miyar lira
  • 1.5 milyar lira

Diyanet İşleri Bakanlığı

  • Bütçe: 11.5 milyar lira
  • Harcama: 6.5 milyar lira

Adalet Bakanlığı

 

  • Bütçe: 19.7 milyar lira
  • Harcama: 12.7 milyar lira

Milli Savunma Bakanlığı

 

  • Bütçe: 53.8 milyar lira
  • Harcama:  30.1 milyar lira

İçişleri Bakanlığı

 

  • Bütçe: 9.6 milyar lira
  • Harcama: 5.5 milyar lira

Dışişleri Bakanlığı

 

  • Bütçe: 4.6 milyar lira
  • Harcama: 2.4 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

  • Bütçe: 468.2 milyar lira
  • Harcama: 267.1 miyar lira

Milli Eğitim Bakanlığı

 

  • Bütçe: 125.3 milyar lira
  • Harcama: 70.6 milyar lira

Sağlık Bakanlığı

 

  • Bütçe: 58.8 milyar lira
  • Harcama: 34.1 milyar lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 

  • Bütçe: 3.3 milyar lira
  • Harcama: 1.8 milyar lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı

  • Bütçe: 5.1 milyar lira
  • Harcama: 2.4 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

  • Bütçe: 125.8 milyar lira
  • Harcama: 101.3 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  • Bütçe: 7.9 milyar lira
  • Harcama:  4.1 milyar lira

Gençlik ve Spor Bakanlığı

  • Bütçe: 17.8 milyar lira
  • Harcama: 14.1 milyar lira

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

  • Bütçe: 40.3 milyar lira
  • Harcama:  2 6.1 milyar lira

Ticaret Bakanlığı

 

  • Bütçe: 5.7 milyar lira
  • Harcama: 2.7 milyar lira
Berna Akkaya
Editör


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