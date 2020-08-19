Bakanlıklara ayrılan yıllık bütçe dudak uçuklattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kendisine 2020 yılı için verilen 29 milyar liralık ödeneği ilk yarısında aşarak 32.8 milyar liralık harcamaya imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ise sınırda olduğu öğrenildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kurum için ayrılan 29 milyar 26 milyon lira olan bütçe başlangıç ödeneğini aşarak ilk 7 ayda 32.8 milyar lira harcama yaptığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belirlenen 2.8 milyar liralık başlangıç ödeneğinde sınıra dayanarak temmuz sonu itibarıyla 2.3 milyar liralık harcamaya imza attı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bakanlıkların yıllık bütçe ve ilk 7 ayda yaptıkları harcama şöyle:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Bütçe: 29.26 milyon lira
- Harcama: 32.8 milyar lira
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Bütçe: 2.8 milyar lira
- Harcama: 2.3 milyar lira
Cumhurbaşkanlığı
- 3.1 miyar lira
- 1.5 milyar lira
Diyanet İşleri Bakanlığı
- Bütçe: 11.5 milyar lira
- Harcama: 6.5 milyar lira
- Bütçe: 19.7 milyar lira
- Harcama: 12.7 milyar lira
- Bütçe: 53.8 milyar lira
- Harcama: 30.1 milyar lira
- Bütçe: 9.6 milyar lira
- Harcama: 5.5 milyar lira
- Bütçe: 4.6 milyar lira
- Harcama: 2.4 milyar lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Bütçe: 468.2 milyar lira
- Harcama: 267.1 miyar lira
Milli Eğitim Bakanlığı
- Bütçe: 125.3 milyar lira
- Harcama: 70.6 milyar lira
Sağlık Bakanlığı
- Bütçe: 58.8 milyar lira
- Harcama: 34.1 milyar lira
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Bütçe: 3.3 milyar lira
- Harcama: 1.8 milyar lira
Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Bütçe: 5.1 milyar lira
- Harcama: 2.4 milyar lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- Bütçe: 125.8 milyar lira
- Harcama: 101.3 milyar lira
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Bütçe: 7.9 milyar lira
- Harcama: 4.1 milyar lira
Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Bütçe: 17.8 milyar lira
- Harcama: 14.1 milyar lira
Tarım ve Orman Bakanlığı
- Bütçe: 40.3 milyar lira
- Harcama: 2 6.1 milyar lira
Ticaret Bakanlığı
- Bütçe: 5.7 milyar lira
- Harcama: 2.7 milyar lira