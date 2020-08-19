Bakanlıklara ayrılan yıllık bütçe dudak uçuklattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kurum için ayrılan 29 milyar 26 milyon lira olan bütçe başlangıç ödeneğini aşarak ilk 7 ayda 32.8 milyar lira harcama yaptığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belirlenen 2.8 milyar liralık başlangıç ödeneğinde sınıra dayanarak temmuz sonu itibarıyla 2.3 milyar liralık harcamaya imza attı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bakanlıkların yıllık bütçe ve ilk 7 ayda yaptıkları harcama şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Bütçe: 29.26 milyon lira

Harcama: 32.8 milyar lira

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bütçe: 2.8 milyar lira

Harcama: 2.3 milyar lira

Cumhurbaşkanlığı

3.1 miyar lira

1.5 milyar lira

Diyanet İşleri Bakanlığı

Bütçe: 11.5 milyar lira

Harcama: 6.5 milyar lira

Adalet Bakanlığı

Bütçe: 19.7 milyar lira

Harcama: 12.7 milyar lira

Milli Savunma Bakanlığı

Bütçe: 53.8 milyar lira

Harcama: 30.1 milyar lira

İçişleri Bakanlığı

Bütçe: 9.6 milyar lira

Harcama: 5.5 milyar lira

Dışişleri Bakanlığı

Bütçe: 4.6 milyar lira

Harcama: 2.4 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bütçe: 468.2 milyar lira

Harcama: 267.1 miyar lira

Milli Eğitim Bakanlığı

Bütçe: 125.3 milyar lira

Harcama: 70.6 milyar lira

Sağlık Bakanlığı

Bütçe: 58.8 milyar lira

Harcama: 34.1 milyar lira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bütçe: 3.3 milyar lira

Harcama: 1.8 milyar lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bütçe: 5.1 milyar lira

Harcama: 2.4 milyar lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bütçe: 125.8 milyar lira

Harcama: 101.3 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bütçe: 7.9 milyar lira

Harcama: 4.1 milyar lira

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bütçe: 17.8 milyar lira

Harcama: 14.1 milyar lira

Tarım ve Orman Bakanlığı

Bütçe: 40.3 milyar lira

Harcama: 2 6.1 milyar lira

Ticaret Bakanlığı